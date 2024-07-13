Премьер Австралии Альбанезе призвал Россию "отступить" от попыток защиты россиян

России следует оставить попытки помочь своим гражданам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, слова которого приводит телеканал ABC. "Россия может получить сигнал: отступите", - заявил премьер. По его словам, Россия не уважает международное право, а к подозреваемым в шпионаже лицам следует относиться с презрением. Альбанезе подчеркнул, что именно это он испытывает к шпионам. Премьер добавил, что к России "нет доверия" после того, как она якобы "занимается шпионажем по всему миру". Так Альбанезе прокомментировал заявление посольства РФ относительно задержания россиян Киры и Игоря Королевых по подозрению в шпионаже. В дипмиссии назвали этот арест новой волной антироссийской паранойи. О задержании Королевых стало известно 12 июля. Силовики нагрянули к ним в их доме в Брисбене. Как рассказал глава федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии. По словам Кершоу, россиянка несколько лет служила рядовой в австралийской армии в должности техника по информационным системам. Предполагается, что в один из отпусков она совершила тайную поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.