Циципаса раскритиковали за неоднозначные шутки над Бадосой

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас попал в центр внимания болельщиков в социальных сетях. Он подвергся критике после публикации серии видео, на которых он неуважительно обращается со своей девушкой испанской теннисисткой Паулой Бадосой во время прогулки в Монако.

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В видеороликах он в шутку назвал Бадосу «бегемотом» и в негативной окраске неоднократно прокомментировал ее физическую форму.

«Паула, как всегда, голодна, поэтому я стал называть ее бегемотом. Я хочу, чтобы ты стала лучше. Это я ещё по-доброму сказал. Эта прогулка направлена ​​на то, чтобы вы стала еще лучше. За этим стоит целая стратегия. Почему я заставляю тебя ходить по всему Монако? Можешь сама догадаться», – сказал Циципас.



На другом видео видно, как Бадоса выражает облегчение, наконец добравшись до ресторана, и говорит Циципасу:

«Я сейчас съем все меню». Я потею, я так устала, я умираю от голода».



Циципас ответил:

«Можешь есть столько, сколько захочешь. Я говорю тебе это потому, что дальше предстоит долго идти».



«Это нормально, девочки?» Пожалуйста, помогите мне», — сказала Бадоса.



Он продолжал издеваться над ней, пока она ела:

«Твое имя означает «маленькая и скромная», но ты не из таких. Ты уж точно не маленькая. Ты довольно большая. Где твое смирение? Я еще не нашел его».



На Уимблдоне-2024 Циципас проиграл во втором круге. Бадоса дошла до 1/8 финала.