Синякова и Таунсенд выиграли парный «Уимблдон»

В финале они обыграли Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлиф (2) – 7:6(5), 7:6(1).

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В первом сете чешка и американка ушли с двух сетболов, уступая 4:5 с брейком.

Для Синяковой это третий титул на «Уимблдоне» и девятый на парных турнирах «Большого шлема». Она чемпионка «Ролан Гаррос»-2024. Для Таунсенд это первый титул такого уровня, она финалистка парного «Ролан Гаррос»-2023 и US Open-2022.

Теперь у Синяковой 25 парных титулов, а Таунсенд – шесть.

За победу на «Уимблдоне» их дуэт заработает 650 тысяч фунтов (примерно 840 тысяч долларов).