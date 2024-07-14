Тарпищев объяснил, почему у Джоковича будет преимущество в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович будет фаворитом финального матча Уимблдона, это связано в том числе с медленным покрытием корта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Финальный матч между Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом пройдет 14 июля и начнется в 16:00 мск.

"Я в этом финале болею за Джоковича. И мне кажется, что корт медленный по сравнению с травой, что раньше была на Уимблдоне - у Джоковича должно быть преимущество за счет этого в том числе", - сказал Тарпищев.



Джоковичу 37 лет, он является второй ракеткой мира. На его счету 98 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Алькарасу 21 год, он занимает третье место в рейтинге ATP. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец дважды становился победителем турниров Большого шлема: в 2022 году он выиграл Открытый чемпионат США, в 2023 году - Уимблдон.

Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн.