Кейт Миддлтон пришла на финал мужского Уимблдона-2024

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пришла на финал мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. По традиции она должна вручить трофей в качестве патрона Всеанглийского клуба.

Как сообщает Daily Mail, принцессу Уэльскую поприветствовали овациями, когда она направлялась в королевскую ложу. Посмотреть на финал к Кейт Миддлтон присоединились её дети — дочь принцесса Шарлотта девяти лет и её сестра Пиппа Миддлтон. Среди них не было 10-летнего принца Джорджа, возможно, он присоединится к своему отцу на финале Евро в Берлине этим вечером.

Больная раком Кейт Миддлтон довела британцев до слез

Ранее Кейт Миддлтон не пришла на женский финал Уимблдона-2024, который состоялся в субботу, 13 июля.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса Уэльская сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, которые она сделала после операции в брюшной полости. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва.

Сегодня, 14 июля, в финальном матча мужского Уимблдона-2024 сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.