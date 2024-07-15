Теннисист Зверев может понести флаг Германии на открытии Олимпиады

Теннисист Александр Зверев может понести флаг Германии на открытии Олимпиады в Париже
Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев назван одним из претендентов пронести флаг Германии на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция).
Флаг пронесут два человека – одна женщина и один мужчина. Олимпийский комитет Германии предложил болельщикам выбрать в онлайн-формате двух спортсменов из шести предложенных кандидатов:
- Джессика фон Бредов-Верндль (конный спорт, двукратная олимпийская чемпионка 2020 года);
- Александра Попп (футбол, олимпийская чемпионка 2016 года);
- Анна-Мария Вагнер (дзюдо, бронзовый призёр ОИ-2020);
- Кристиан Райц (стрельба из пистолета, олимпийский чемпион 2016 года);
- Деннис Шрёдер (баскетбол, чемпион мира 2023 года);
- Александр Зверев (теннис, олимпийский чемпион 2020 года).