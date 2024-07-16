Макарова вышла во 2-й круг турнира в Венгрии

Российская теннисистка 183-я ракетка мира Екатерина Макарова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В первом раунде она в двух сетах обыграла хозяйку корта Тимю Бабош — 6:3, 6:1.

В 1/8 финала соревнований в будапеште Макарова встретится с победительницей другого российско-венгерского противостояния между первой сеяной на турнире Дианой Шнайдер и Фанни Штолляр (280-я в рейтинге WTA).