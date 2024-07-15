Рахимова уступила в первом круге турнира в Будапеште

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла в первом круге на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Победу в матче одержала 79-я ракетка мира словачка Анна Каролина Шмидлова со счётом 3:6, 6:4, 6:0.

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Рахимова вела со счётом 6:3, 4:3 и затем не выиграла ни одного гейма, уступив в девяти геймах кряду.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Рахимова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Шмидловой один эйс, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Шмидлова сыграет с победительницей матчей Гергана Топалова (Болгария, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).