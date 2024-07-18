Зверев рассказал, какое покрытие считает самым опасным

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал самое опасное покрытие в теннисе. Напомним, по ходу Уимблдона-2024 Зверев получил травму колена.

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«Определённо, трава – самое опасное покрытие. Падения могут случиться в любом матче на траве, и это случилось со мной против Норри. Ты поскальзываешься, и твое тело принимает странное положение, чего обычно не бывает на грунте. На грунте вы лучше контролируете скольжение, чем на траве. Вы видели, сколько игроков снялись или были вынуждены отказаться от участия во время Уимблдона в этом году, поэтому я думаю, что трава, безусловно, самое опасное покрытие, особенно когда она не полностью сухая", – приводит слова Зверева Tennis 365.



На этой неделе Зверев принимает участие на грунтовом турнире серии АТР-500 в Гамбурге.