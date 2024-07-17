«Такими вы их никогда не видели». ATP опубликовала видео с Медведевым и Рублёвым

Медиаслужба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видео о дружбе российских теннисистов – чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира Даниила Медведева и олимпийского чемпиона 2020 года в миксте восьмой ракетки мира Андрея Рублёва.

В рамках ролика Медведев и Рублёв по очереди отвечают на различные вопросы, предлагаемые ATP, и комментируют ответы друг друга.

«Это видео, которое ждали все. Этот тандем никогда не разочаровывает… В нём они делятся самыми забавными моментами, первыми впечатлениями и самыми сокровенными пожеланиями. Рублёв и Медведев такие, какими вы их никогда не видели ранее», — подписали в ATP данное видео.



Стоит отметить, что выход ролика с Медведевым и Рублёвым ATP планомерно анонсировала в своих социальных сетях, тем самым подогревая к нему интерес.