Рафаэль Надаль — о победе с Руудом: полные трибуны на парном матче. Это фантастика

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход вместе с норвежцем Каспером Руудом в полуфинал парного разряда грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция).

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В четвертьфинальном поединке Надаль и Рууд (WC) одолели тандем россиянина Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже. Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].