Российские теннисистки выиграли турнир в Палермо в парном разряде

Завершился женский турнир в парном разряде, который проходил в Палермо (Италия). В финальной встречи российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова оказались сильнее Ивоны Кавалье-Реймерс (Испания) и Авроры Зантедеши (Италия) — 4:6, 6:3, 10:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время российский дуэт сделал одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. На счету Кавалье-Реймерс и Зантедеши один эйс, ни одной двойной ошибки четыре брейка при 11 брейк-пойнтах.

На пути к финалу Панова и Сизикова обыграли следующих соперниц: Хлоэ Паке (Франция)/Дарья Семенистая (Латвия), Анастасия Аббагнато/Джорджиа Педоне (обе — Италия) и Латиша Чань (Тайвань)/Чжан Шуай (Китай).