Райлли Опелка вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). На стадии четвертьфинала он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда.

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Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Опелка сделал 27 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два их трёх брейк-пойнтов. На счету Макдональда четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт из двух.

За выход в финал Опелка сыграет с соотечественником Алексом Михельсеном.

Турнир Ньюпорте проходит с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 661 тыс. Действующим победителем турнира является Адриан Маннарино, который в финале прошлого года обыграл Алекса Михельсена.