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Аванесян проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Будапеште

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Будапеште.

Аванесян проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Будапеште
© globallookpress.com

Аванесян уступила представительнице Словакии Анна‑Каролине Шмидловой в трех сетах — 6:2, 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 13 минут.

В полуфинале Шмидлова сыграет с Александрой Саснович из Белоруссии.

WTA 250. HUNGARIAN GRAND PRIX. БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ). ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 260 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Четвертьфинал

Анна‑Каролина Шмидлова (Словакия) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 6:3, 6:2

Теннис
Элина Аванесян
Александра Саснович