Аванесян проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Будапеште
Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Будапеште.
Аванесян уступила представительнице Словакии Анна‑Каролине Шмидловой в трех сетах — 6:2, 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 13 минут.
В полуфинале Шмидлова сыграет с Александрой Саснович из Белоруссии.
WTA 250. HUNGARIAN GRAND PRIX. БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ). ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 260 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Четвертьфинал
Анна‑Каролина Шмидлова (Словакия) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 6:3, 6:2