Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал на турнире в Будапеште

Россиянка Диана Шнайдер обыграла немку Эллу Зайдель в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под первым номером. Зайдель попала на турнир через квалификацию. В полуфинале Шнайдер сыграет с победительницей матча между Ребеккой Шрамковой из Словакии и Евой Лис из Германии.

Шнайдер 20 лет, она занимает 28-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA, оба трофея она завоевала в этом сезоне. Выход в третий круг Уимблдона текущего сезона - ее лучший результат на турнирах Большого шлема. Шнайдер вошла в список из семи российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Зайдель 19 лет, в рейтинге WTA она занимает 166-ю позицию. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше первого раунда.

Турнир в Будапеште относится к категории WTA 250. Победительницей предыдущего розыгрыша стала россиянка Мария Тимофеева.