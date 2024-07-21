Надаль уступил в финале турнира в Швеции

Испанец Рафаэль Надаль проиграл португальцу Нуну Боржешу в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Боржеша, имевшего седьмой номер посева на турнире. Надаль вышел в финал турнира ATP впервые с 2022 года, тогда в начале июня испанец в рекордный 14-й раз одержал победу на Roland Garros.

2 января Надаль провел первый матч после травмы, которую получил в январе 2023 года на Australian Open. После турнира в австралийском Брисбене в январе 2024 года испанец вновь не играл несколько месяцев и вернулся на корт лишь в середине апреля на соревнованиях в Барселоне, на которых дошел до второго круга. Затем теннисист добрался до четвертого круга турнира в Мадриде и до второго раунда турнира в Риме. Оба турнира относятся к категории "Мастерс".

Надалю 38 лет, на данный момент он занимает 261-е место в рейтинге ATP, на его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации. Ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 победы на турнирах Большого шлема, он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Боржешу 27 лет, он располагается на 51-й позиции в мировом рейтинге, победа в Бостаде стала для него первой на турнирах ATP. Лучшим результатом португальца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Australian Open в 2024 году.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составляет €579 тыс. Победителем турнира в 2023 году стал россиянин Андрей Рублев, который завершил выступление в текущем розыгрыше во втором круге.