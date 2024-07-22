Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Праге

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Праге.

В матче первого раунда 21‑летняя россиянка обыграла Барбору Паликову из Чехии со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Следующей соперницей Селехметьевой станет победительница матча Анна‑Каролина Шмидлова (Словакия) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн).

WTA 250. LIVESPORT PRAGUE OPEN. ПРАГА (ЧЕХИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 260 000 ДОЛЛАРОВ

1‑й круг

Оксана Селехметьева (Россия) — Барбора Паликова (Чехия) — 7:5, 6:3