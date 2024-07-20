Зверев второй год подряд вышел в финал в Гамбурге

Действующий чемпион турнира в Гамбурге Александр Зверев обыграл в полуфинале Педро Мартинеса – 6:2, 6:4.

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Для Зверева это 44-я победа в сезоне. Он лидер тура по этому показателю.

Немец вышел в третий личный финал в сезоне (также на «Мастерсе» в Риме и «Ролан Гаррос»). В целом это его 35-й личный финал в туре и 13-й на грунте.

Он 11-й, кто вышел в Гамбурге в финал на следующий год после победы, и может стать пятым, кто защитил титул.

Завтра Зверев поборется с Артуром Фисом, у которого выиграл обе предыдущие встречи, в том числе прошлогодний полуфинал в Гамбурге.