Ольховский считает, что у Шнайдер не было реальных соперниц в Будапеште

Россиянка Диана Шнайдер уверенно выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште, но у нее не было там реальных соперниц. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

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В финале россиянка обыграла белоруску Александру Саснович со счетом 6:4, 6:4.

"Шнайдер хорошо играла весь турнир. Она изначально была фаворитом, не просто так она получила первый номер посева. Диана уверенно прошла весь турнир. Победа на любом турнире важна, но надо понимать, что здесь у Шнайдер не было реальных соперниц", - сказал Ольховский.



Турнир в Будапеште относится к категории WTA 250. Победительницей предыдущего розыгрыша стала россиянка Мария Тимофеева.