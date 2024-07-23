Кафельников назвал трех российских теннисистов, которые могут добиться успеха на Олимпиаде

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут добиться успеха на Олимпиаде‑2024 в Париже.

Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

— Исходя из того, что Медведев показывал в грунтовом сезоне, у него из тройки российских теннисистов наиболее предпочтительные шансы. Из девочек стоит отметить Мирру Андрееву. Дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», показала, что может выигрывать большие матчи и доходить до финальных стадий. Конечно, Диана Шнайдер, отлично выступающая в данном сезоне. Она выиграла турнир в Будапеште, — цитирует Кафельникова «Советский спорт».



В теннисном турнире на Олимпиаде также выступят россияне Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Соревнования на грунтовых кортах состоятся с 27 июля по 4 августа.

Источник:Советский спорт