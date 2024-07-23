На презентации вещания Олимпиады в Париже показали Хачанова

На 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже состоялось выступление генерального директора службы олимпийского телерадиовещания Янниса Экзархоса. Во время его выступления на экране был показан видеофрагмент выступления российского теннисиста Карена Хачанова на Олимпийских играх — 2020.

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Хачанов дошел до финала личного турнира и выиграл серебро. При этом российский теннисист получил приглашение от МОК на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, однако решил не ехать во Францию.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.