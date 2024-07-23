Надаль рассказал о своей подготовке к Олимпиаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу своего выступления в Бостаде (Швеция), а также рассказал о подготовке к предстоящим Олимпийским играм — 2024 в Париже.

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«Я проводил длинные матчи и не испытывал физических проблем долгое время, это обнадёживает. Однако не могу сказать, что я доволен тем уровнем тенниса, который продемонстрировал. Он был далёк от того, что мне удавалось на тренировках. Сейчас моей задачей является найти тот уровень. Олимпиада — это самое важное событие в спорте, поэтому я настроен на неделю плотной подготовки», — приводит слова Надаля Tennis Majors.



Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.