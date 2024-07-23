Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Хорватии

Россиянин Андрей Рублев победил аргентинца Камило Уго Карабелли в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в хорватском Умаге.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянина, который посеян под первым номером. Аргентинец выступал на турнире без номера посева. Рублев прервал серию из четырех поражений в ATP-туре. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между венгром Фабианом Марожаном и бразильцем Тьяго Монтейро.

Рублеву 26 лет, он является девятой ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, 2 из которых он одержал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Карабелли 25 лет, он занимает 96-е место в рейтинге ATP, на его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом аргентинца на турнирах Большого шлема является выход во второй круг на Открытом чемпионате Франции (2022).

Турнир в Умаге проводится на грунтовых кортах и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс. Действующим победителем является представитель Австралии Алексей Попырин. Из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Рублев (2017).