17-летняя российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA

Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Элину Аванесян в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Румынии.

Встреча завершилась при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под первым номером. В третьем сете Аванесян, у который был пятый номер посева, отказалась от продолжения борьбы.

Андреевой 17 лет. Она занимает 32-е место в рейтинге WTA, спортсменка завоевала первый титул под эгидой организации. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года. Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт в первом круге олимпийского турнира 28 июля.

Аванесян 21 год, она занимает 76-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2023, 2024).

Турнир в Румынии относится к категории WTA 250 и проводится на грунтовом покрытии. Его призовой фонд составляет $267 тыс.