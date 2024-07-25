Четвертая ракетка мира Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На Олимпиаде Рыбакина должна была выступить в одиночном и парном разрядах, спортсменка была посеяна на турнире одиночниц под третьим номером и в первом круге должна была сыграть с румынкой Кристиан Жаклин. В одиночном разряде Рыбакину заменит представляющая Австралию Дарья Сэвилл.

Рыбакиной 25 лет, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету Рыбакиной восемь титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв в нем белоруске Арине Соболенко.

Соревнования по теннису на Олимпийских играх в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа.