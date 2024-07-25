Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Хорватии

Россиянин Андрей Рублев обыграл венгра Фабиана Марожана в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в хорватском Умаге.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который посеян под 1-м номером. Марожан выступал на турнире без номера посева. В полуфинальном матче Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (4-й номер посева).

Рублеву 26 лет, он является 9-й ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, 2 из которых он одержал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Марожану 24 года, в рейтинге ATP он занимает 49-ю позицию. На счету венгра нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Умаге проводится на грунтовых кортах и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс. Действующим победителем является представитель Австралии Алексей Попырин. Из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Рублев (2017).