Президент ITF объяснил, почему российских теннисистов допустили до Олимпиады

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти рассказал, что вопросом допуска российских теннисистов к Олимпиаде в Париже (Франция) занимался Международный олимпийский комитет (МОК).

© Чемпионат.com

«У МОК была комиссия, и они очень тщательно расследовали, чтобы убедиться, что участвующие спортсмены действительно были нейтральными», — приводит слова Хаггерти Inside the Games.



Вопрос допуска российских спортсменов в нейтральном статусе вновь стал актуальным после публикации отчёта международной правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC).

По данным GRC, более половины россиян не соответствуют критериям нейтральности, установленными МОК. Организация отметила теннисистку Елену Веснину, которая оставила «лайк» под публикациями в поддержку специальной военной операции России на Украине.