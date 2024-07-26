Тарпищев оценил шансы Медведева на золото Олимпийских игр в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев имеет хорошие шансы на золото Олимпийских игр — 2024.

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«Один из фаворитов Игр и главная наша надежда – Даниил Медведев. Сетка у него абсолютно нормальная. Он в нижней части, и там соперники попроще – нет Джоковича, Циципаса Зверева, да того же Надаля. Разумеется, эта оценка исходит из формы и манеры игры тех. Медведев настроен по-боевому. У него нет опыта удачных выступлений на Олимпиаде. Поэтому здесь важен эмоциональный настрой. Нужно просто сыграть хорошо и успеть вработаться. Нужна концентрация, проходных матчей здесь нет. В первом круге он встречается с австралийцем Ринки Хидзикатой. Россиянин выше классом, но нужно собраться и проявить лучшие качества», — приводит слов Тарпищева «Советский спорт».



Теннисный турнир в столице Франции пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).