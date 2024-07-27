Матч с россиянкой Шнайдер на ОИ перенесен на другой день

Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) объявили о переносе матча российской теннисистки Дианы Шнайдер из-за дождливой погоды. Встреча россиянки с Элизабеттой Коччаретто должна была пройти на открытом корте.

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Ранее организаторы объявили о переносе матчей Котова в мужском разряде и Весниной с Александровой в парном. Ожидается, что перенесённые встречи пройдут в воскресенье, 28 июля.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.