Ястремская вышла во второй круг на Олимпийских играх — 2024

26-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого круга она обыграла бразильскую теннисистку Лауру Пигосси. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу представительницы Украины.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Бразильская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть выигранных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).