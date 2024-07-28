Медведев и Сафиуллин проиграли в парном разряде на Олимпиаде

Российские теннисисты - пятая ракетка мира Даниил Медведев и 67-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин - завершили борьбу в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

В первом круге Медведев и Сафиуллин, которые проиграли в первых кругах Монте-Карло и Галле в этом году, а на Играх провели всего несколько совместных тренировок, попали на сыгранный дуэт, вторых сеяных олимпийского турнира Кевина Кравица и Тима Пюца из Германии. Матч закончился победой немцев со счетом 6:4, 6:4.

Теперь Даниил Медведев продолжит борьбу за медали на Играх в одиночном разряде (его соперником по второму кругу будет австрийский теннисист Себастьян Офнер) и в миксте с Миррой Андреевой.

Роман Сафиуллин тоже вышел во второй раунд в одиночном разряде и встретится аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.