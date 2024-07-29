Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде в Париже

Серб Новак Джокович в двух сетах обыграл Рафаэля Надаля из Испании в матче второго круга олимпийского теннисного турнира.

Джокович и Надаль встречались уже в 60-й раз, и перед матчем с перевесом в одну победу впереди был представитель Сербии.

Встречу двух бывших первых ракеток мира ожидали с нетерпением. Испанец признавался, что в своем нынешнем состоянии он не является фаворитом, но отдаст все силы, чтобы дать бой.

Уже в первой партии Джокович без особых проблем добился успеха - 6:1. Во второй Надаль все же сумел оказать более достойное сопротивление, но все же был вынужден признать свое поражение - 4:6.

В следующем матче Джокович встретится с победителем встречи между немцем Домиником Кепфером и Маттео Арнальди из Италии.