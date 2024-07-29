Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: россиянки проиграли второй сет на Олимпиаде

29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований. Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, в эти минуты играет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой.

Второй сет остался за Муховой и Носковой со счётом 6:7 (5:7). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн трансляции поединка между российскими и чешскими теннисистками.

Ранее Екатерина Александрова в первом круге олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже играет только в паре.