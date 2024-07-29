Чемпионка Рио-2016 Елена Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере
Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере. Сегодня, 29 июля, спортсменка вместе с Екатериной Александровой проиграла на старте Олимпиады-2024 в парном разряде.
– Елена, вы ещё будете играть в этом сезоне?
– Я ещё не решила. Может быть, сыграю несколько турниров и завершу сезон.
– Будет ли в вашей жизни ещё одна Олимпиада?
– Я думаю, что уже нет. Это моя последняя Олимпиада.
– О завершении карьеры пока не думали?
– Это мой последний сезон. У меня – точно. А Катя ещё должна играть и играть, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Пара Весниной и Александровой проиграла чешским теннисисткам Линде Носковой и Каролине Муховой в первом круге ОИ-2024. Счёт — 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.
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