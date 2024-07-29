Джокович прокомментировал уверенную победу над Надалем на Олимпиаде-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу (6:1, 6:4) над 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

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