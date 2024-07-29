Джокович: чем дольше Надаль играет, тем больше выигрывает теннис

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о дружбе с испанцем Рафаэлем Надалем после их матча во втором круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Серб одержал победу со счётом 6:1, 6:4.

«В истории тенниса нет других противостояний, когда игроки сыграли бы 60 матчей. Одно только это делает его уникальным и особенным. Эпичные битвы в разных частях света. Мы, считайте, играли на всех больших турнирах. Мы провели самый долгий финал в истории «Шлемов», почти шесть в 2012-м. У нас много всего было, плюс у нас очень разные стили. Это всегда были изнуряющие битвы, с длинными розыгрышами. Особенно на грунте, никогда не хочется часами бегать в матчах с Рафой. Но к такому надо быть готовым. Сегодня частью плана на игру было поставить его в неудобное положение, играть агрессивно, заставлять его побегать. Знаю, что перед Олимпиадой у него не было много конкурентных матчей. Естественно, это ставило его в менее выгодное положение. Такие матчи нужны, чтобы была уверенность в себе, движение. На топовом уровне это имеет значение. Желаю ему всего наилучшего. Он – одна из самых важных фигур в нашем виде и спорте вообще. Чем дольше он играет, тем больше выигрывает теннис», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.