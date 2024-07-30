Андреева и Шнайдер на решающем тай-брейке вышли во второй круг ОИ-2024

Российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), вышли во второй круг женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они обыграли Айлу Томлянович и Оливию Гадеки, представляющих Австралию, со счётом 6:3, 2:6, 10:1.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 19 минут. Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). Австралийская пара подала один эйс, сделала три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти (40%).

В следующем круге Андреева/Шнайдер сыграют с канадской парой Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты.