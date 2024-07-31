Сафиуллин прокомментировал поражение от Алькараса на Олимпиаде

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин прокомментировал поражение в матче третьего круга Олимпийских игр от четырёхкратного победителя ТБШ, испанца Карлоса Алькараса (ныне третий в рейтинге ATP) — 4:6, 2:6.

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— Первый гейм, когда отдал свою с 40:0 — ключевой момент?

— В начале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл слёта, где-то сам ошибся, сыграло роль невнимательность. Сам виноват, еще и второй брейк получил — тяжело было вернуться, но вернул один гейм на его подаче.

— Можно было играть с этой версией Алькараса или это совсем другой уровень?

— Можно, но очень сложно. На данный момент мне нужно показывать игру на 200%, чтобы конкурировать. Сейчас он выиграл два Шлема, реально в хорошей форме», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.