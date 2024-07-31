Кербер провела последний матч в карьере

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер завершила карьеру. Последним матчем для нее стал четвертьфинал Олимпиады, в котором она уступила Циньвэнь Чжэн со счётом 7:6(4), 4:6, 6:7(6).

36-летняя Кербер – чемпионка трех «Больших шлемов»: Australian Open-2016, US Open-2016 и «Уимблдона»-2018. Она финалистка итогового турнира-2016 и серебряная медалистка Рио-2016.

За карьеру немка выиграла 14 одиночных титулов, в составе сборной дошла до финала Кубка Федерации-2014 и победила на United Cup-2024.

В феврале 2023-го она родила дочь, а в начале этого года вернулась в тур.