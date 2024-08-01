Губерниев поблагодарил Медведева после поражения на Олимпиаде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил в своем в Telegram-канале российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша в 1\8 финала Олимпийских игр в Париже. Он назвал спортсмена лицом российского спорта.

В любом случае, спасибо Дане за борьбу и эмоции! Он был и останется лицом российского спорта! Нашим блестящим спортсменом! Кто этого не понимает — тот пенек горелый, — написал Губерниев.



Медведев уступил представителю сборной Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 6:7. Сам россиянин извинился за поражение на Олимпиаде.

Матч длился 2 часа 14 минут. Медведев смог выполнить пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не имел по ходу матча ни одного брейк-пойнта. На счету канадца девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех заработанных.

На Олимпийских играх в Париже выступают 14 российских атлетов. Больше всего отечественных спортсменов были допущены в теннисе — семь человек: Павел Котов, Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее во время трансляции соревнований по плаванию на Играх в Париже на экране появился запрещенный на соревнованиях флаг России. Его показали перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом, напоминая о рекорде, который принадлежит россиянке Евгении Чикуновой.