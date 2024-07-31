Павлюченкова уступила американке Анисимовой во втором круге турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение во втором круге турнира в Вашингтоне (США).

Россиянка, получившая седьмой номер посева, уступила Аманде Анисимовой из США со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 4:6. Встреча продолжалась чуть более двух часов.

В следующем раунде Анисимова встретится с победительницей матча Каролин Долхайд (США) — Дарья Касаткина (Россия, 2).

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Второй круг.

Женщины Аманда Анисимова (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4