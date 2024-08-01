Касаткина проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Каролин Долхайд в матче второго круга турнира WTA 500 в Вашингтоне.

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Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:5, 6:0 в пользу американской спортсменки, занимающей 49‑е место в мировом рейтинге. Касаткина является 12‑й ракеткой мира. Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

В третьем круге Долхайд встретится со своей соотечественницей Амандой Анисимовой, ранее обыгравшей россиянку Анастасию Павлюченкову.

Еще одна представительница России Камилла Рахимова, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, уступила третьей ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

WTA 500. Mubadala Citi DC Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд — 922 тысячи долларов

Второй круг. Женщины

Каролин Долхайд (США) — Дарья Касаткина (Россия, 2) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:5, 4:6, 6:4