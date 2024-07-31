Хачанов проиграл 175‑й ракетке мира

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире ATP 500 в Вашингтоне (США) на стадии второго круга.

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Хачанов, получивший третий номер посева, проиграл 175‑й ракетке мира Сон Чен‑Хону из Южной Кореи со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В третьем раунде корейский теннисист встретится с американцем Алексом Микельсеном (15‑й номер посева). ATP 500. Mubadala Citi DC Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд — $2 100 230 Второй круг Сон Чен‑Хон (Южная Корея) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:2, 6:4