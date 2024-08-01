Определились полуфинальные пары Олимпиады-2024 в женском одиночном разряде

Определились все участницы теннисных полуфиналов Олимпиады-2024 в женском одиночном разряде

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Олимпийские игры в Париже. Полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

Игра Свёнтек (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Анна Шмидлова (Словакия) — Донна Векич (Хорватия)

Теннисный турнир на Олимпийских играх в Париже проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.