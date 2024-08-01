Стали известны соперницы пары Андреева/Шнайдер в полуфинале Олимпиады-2024

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

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В четвертьфинальном матче испанские спортсменки в трёх сетах обыграли украинский дуэт Людмила Киченок/Надежда Киченок. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 1:0 (12:10).

Матч продолжался 1 час 41 минуту. В рамках встречи испанки выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. Украинская пара подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).