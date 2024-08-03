Теннисистка Андреева: меня чуть-чуть зажало в полуфинале Олимпиады

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что сильно нервничала в полуфинале парного олимпийского турнира, передает «Чемпионат».

«Я нервничала больше, чем обычно. Первые три гейма мы выиграли, потому что Диана все забила у сетки. Меня чуть-чуть зажало», — сказала Андреева.



Андреева вместе с Дианой Шнайдер пробилась в финал парного олимпийского турнира, в котором россиянки сыграют с итальянской парой Ясмин Паолини/Сара Эррани.

Церемония открытия Игр состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.