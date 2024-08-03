Рублев проиграл Тиафо в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вашингтоне.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Тиафо, получившего на турнире пятый номер посева. Рублев был посеян под первым номером. В финале Тиафо сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой (4-й номер посева).

Рублеву 26 лет, он является 8-й ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, 2 из которых теннисист одержал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Тиафо 26 лет, он занимает 29-е место в мировом рейтинге. В активе спортсмена 3 титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году.

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Его призовой фонд составляет $2,1 млн. Действующим победителем турнира является британец Даниэль Эванс, который в этом году пропускает соревнования из-за участия в Олимпийских играх в Париже. Российские теннисисты не побеждали на турнире.