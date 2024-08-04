Арина Соболенко покинула турнир в Вашингтоне, проиграв чешке Мари Боузковой

Третья ракетка мира Арина Соболенко проиграла 43-й ракетке мира представительнице Чехии Мари Боузковой в полуфинале теннисного турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

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Матч между теннисистками длился 2 часа 23 минуты. В его рамках Соболенко сделала четыре эйса и четыре двойных ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Боузковой семь эйсов и две двойных ошибки, чешка реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале турнира Боузкова сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Турнир в Вашингтоне проходит с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $ 922 573. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.