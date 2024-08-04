Векич о серебре Олимпиады: «Я исполнила мечту всей жизни»
Донна Векич поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали Олимпиады-2024.
В финале хорватка уступила Циньвэнь Чжэн (2:6, 3:6).
«Это серебро с золотым отливом. Мы будем праздновать. Я буду спать с ней полгода – не больше, потому что в новом году будут новые цели. Очень горда и счастлива, что принесла Хорватии медаль. Я исполнила мечту всей жизни. Когда я победила в полуфинале, это был один из самых счастливых дней в жизни. Сейчас немного расстроена, потому что хотела выиграть золото, но Чжэн была лучше. Но нельзя забывать или недооценивать то, что я сделала за эти недели».
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