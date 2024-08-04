Тарасова призвала поддержать россиянок Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, которые поборются за олимпийское золото с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, надо поддержать.

Матч пройдет в воскресенье на корте имени Филиппа Шатрие теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочно встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

— Считаете ли вы, что вся Россия должна поддержать спортсменов?

— Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, я могу сказать за себя: я буду поддерживать. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации. Им нужна эта поддержка. Думаю, что народ поддержит. Поддержат те, кто понимает такую профессию. Другой профессии нет и не будет, она очень короткая. Надо использовать свою возможность, — сказала Тарасова «Матч ТВ».



17‑летняя Андреева и 20‑летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпийских играх и проводят дебютный турнир в паре. Они уже гарантировали для сборной России медаль на Играх‑2024, которая станет единственной в теннисе.

Итальянки в этом сезоне выиграли вместе турниры в Риме и Линце, они финалистки парного «Ролан Гаррос»-2024. Эррани и Паолини также впервые поднимутся на олимпийский пьедестал.

Игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. 15 российских спортсменов выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.